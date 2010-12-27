В Выборге поддержат начинающих предпринимателей

Выборгские предприниматели, участвующие в конкурсе, намерены развивать свой бизнес в производственной и зрелищно-развлекательной сферах.

Власти Выборга приняли решение предоставлять субсидии малым организациям, существующим менее одного года. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Предприниматели Выборга, участвующие в конкурсе, намерены развивать свой бизнес в производственной и зрелищно-развлекательной сферах. Как рассказала председатель комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка администрации МО "Выборгский район" Нина Сивицкая, в настоящее время средства, инвестируемые в эту структуру, распределены не в полной мере.

В 2018 году на предоставление субсидий для организации предпринимательской деятельности в Выборгском районе предусмотрено более 2 миллионов 400 тысяч рублей. Из этих средств порядка 900 тысяч были распределены между предпринимателями первого конкурсного отбора. Нина Сивицкая, председатель комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка администрации МО "Выборгский район"

Результаты конкурсного отбора на поддержку начинающих предпринимателей в виде субсидий станут известны 26 октября 2018 года на сайте администрации МО "Выборгский район" в разделе "Малый бизнес. Субсидии".

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО