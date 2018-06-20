В Выборге отметили День местного самоуправления

В большом зале совета депутатов собрались представители Законодательного собрания Ленинградской области, областного Правительства, руководство Выборгского района, поселений.

Сегодня, 22 апреля, в Выборге прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления.

В большом зале совета депутатов собрались представители Законодательного собрания Ленинградской области, областного Правительства, руководство Выборгского района, поселений и другие. Почетными гостями праздника стали ветераны муниципальной службы.

С приветственным словом к собравшимся обратился заместитель председателя совета депутатов МО "Выборгский район" Сергей Кустов. Он выразил слова благодарности ветеранам муниципальной службы, которые много лет проработали в органах местного самоуправления и заслужили авторитет и уважение жителей Выборга и Выборгского района.

Ваш самоотверженный труд всегда строился в тесном диалоге с народом, и является примером для нынешнего поколения управленцев. сказал Сергей Кустов

И.о. главы районной администрации Владимир Рошкович поблагодарил бывших руководителей органов местного самоуправления за большой вклад в поступательное развитие Выборгского района. Кроме того, он отметил высокий профессионализм действующих муниципальных служащих и выразил уверенность, что и в дальнейшем сотрудники муниципалитетов будут отдавать всю свою энергию, знания и опыт на благо родного района и его жителей.

Также поздравили собравшихся депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Ильдар Гилязов, Павел Воробьев, Олег Петров, Валерия Коваленко.

Благодарность губернатора региона представителям органов местного самоуправления Выборгского района вручила председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лира Бурак.

В рамках мероприятия также были вручены почетные грамоты и благодарности от депутатов ЗакСа Ленинградской области, главы муниципального образования и главы администрации Выборгского района.

Было бы неправильно считать День местного самоуправления только лишь профессиональным праздником депутатов местных Советов и работников исполнительных органов. Местное самоуправление дает возможность каждому гражданину участвовать в решении социально-экономических вопросов своих территорий, проявлять общественные инициативы, отстаивать свои интересы. А цель депутатов, работников исполнительной власти и органов местного самоуправления – защитить их права и обеспечить надлежащий уровень жизни. сказал глава администрации МО "Выборгский район" Геннадий Орлов

Напомним, этот официальный государственный праздник был принят Указом Президента РФ №805 от 10 июня 2012 года.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО