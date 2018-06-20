Видео: поздравительная речь Владимира Рошковича на Дне местного самоуправления

Поздравительная речь первого заместителя главы администрации МО "Выборгский район" Ленинградской области Владимира Рошковича.

Piter.TV публикует запись поздравительного обращения Владимира Рошковича на Дне местного самоуправления, который прошел в Выборге 22 апреля.

Этот день действительно важен для нас. И для нас важна каждая просьба жителей, каждый вопрос. У нас часто очень много рутинной работы, но на самом деле в этой рутинной работе мы делаем все, чтобы жизнь наших жителей в Выборгском районе была комфортной. – Владимир Рошкович

Заместитель главы пожелал всем собравшимся плодотворной работы и напомнил о том, что в лицах работников администраций хотят видеть настоящих грамотных хозяйственников.

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Видео: Piter.TV