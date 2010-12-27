В Выборге ограничат движение автотранспорта в связи с проведением Фестиваля водного туризма

Во время подготовки и проведения мероприятий с 20.00 6 сентября до 21.00 7 сентября будет ограничено движение транспортных средств.

В предстоящую субботу, 7 сентября в нашем городе пройдет II Фестиваль водного туризма Ленинградской области.

Подробная программа: http://www.vbglenobl.ru/news/v-vyborge-proydet-ii-festival-vodnogo-turizma.

Вниманию автомобилистов! Во время подготовки и проведения мероприятий с 20.00 6 сентября до 21.00 7 сентября будет ограничено движение транспортных средств по адресам:

- проспект Ленина (от улицы Пионерской до Рыбного переулка);

- ул. Пионерская (от набережной 40-летия ВЛКСМ до улицы Прогонной);

- ул. Красноармейская (от набережной 30-го Гвардейского Корпуса до улицы Прогонной);

- ул. Северный Вал (от улицы Краснофлотской до улицы Красноармейской).

Просьба к жителям домов, расположенных в зоне ограничения и перекрытия дорожного движения, заранее планировать маршрут и парковку автомобилей в период с 6 по 7 сентября 2019 года.

Организаторы мероприятий приносят извинения за временные неудобства.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО