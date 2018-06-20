В Выборге неподалеку от детской площадки найден скатившийся в овраг микроавтобус

Местный дворник сообщил, что днем ранее автовладелец,предположительно в нетрезвом состоянии, приехал на склон и припарковался. Сообщается, что у машины со склона свисали колеса.

В минувшее воскресенье, 7 апреля, читатель в одном из дворов Выборга обнаружил скатившийся в овраг микроавтобус. Примечательно, что неподалеку находится детская площадка.

Исходя из разговоров с местными жителями, никакой конкретной информации по поводу автомобиля и его владельца узнать не удалось. Однако местный дворник сообщил, что днем ранее автовладелец в предположительно нетрезвом состоянии приехал на склон и припарковался. Сообщается, что у машины со склона свисали колеса.

Имеет место версия о том, что водитель забыл поставить на передачу или на ручной тормоз свой автомобиль. Также авто могли столкнуть со склона хулиганы, а отсутствие передачи/ручного тормоза могли сыграть им "на руку". Инцидент произошел на улице Рубежной, 10.

Указанная улица является оживленной, поскольку в непосредственной близости находятся детский сад, а также игровая площадка. Тем не менее, автомобиль скатился в сторону частных домов. К 8 апреля машина до сих пор находится в овраге.

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