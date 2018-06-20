Выборгским фермерам предложили поменять свиней на кроликов

От содержания свиней фермеров попросило отказаться правительство Ленобласти. Связано такое решение с тем, что в настоящее время свирепствует эпидемия африканской чумы, из-за чего есть высокая доля вероятности заражения животных.

Свиноводам Выборгского района, а также всей Ленобласти внесли на рассмотрение предложение о том, чтобы несколько сменить ориентиры и выбрать в качестве предпочтения разведение кроликов, нежели свиней.

От содержания свиней фермеров попросило отказаться правительство Ленобласти. Связано такое решение с тем, что в настоящее время свирепствует эпидемия африканской чумы, из-за чего есть высокая доля вероятности заражения животных.

Альтернативным вариантом для фермеров, по мнению правительства, является разведение кроликов и коз.

По данным правительства Ленобласти, в прошлом году 79 крестьянских хозяйств в регионе стали участниками комплексной программы профилактики распространения АЧС на территории региона. Они отказались от свиноводства, сменив направление деятельности. Фермеры добровольно реализовали свинину и получили от государства компенсацию, которая была потрачена на покупку других животных — коров, кур, кроликов, коз и овец.

Источник: сетевое издание "Мойка78"