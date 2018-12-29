В Выборге изменен режим работы уличных фонарей

Теперь фонари на улицах города зажигаются в 17:00 и гаснут в 9:20.

С понедельника, 21 января, в Выборге поменялся режим работы уличного освещения. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Фонари будут зажигать в 17:00 и отключать в 9:20. Ранее свет в Выборге включали в 16:45 и отключали в 9:30.

Напоминаем, время включения и отключения приборов уличного освещения в первую очередь зависит от продолжительности светового дня. Данный график утверждается непосредственно администрацией города.

Сегодня выполняются работы в Южном микрорайоне, в пределах улиц Приморская, Гагарина, Рубежная, Приморское шоссе. В центральной части Выборга уличные фонари уже работают по новому графику. Продолжаются работы на ул. Крепостной, Ленинградском проспекте и пр. Ленина. Технические процедуры завершатся за 2 дня. С 21 по 25 января весь Выборг будет переведен на новый график работы уличного освещения. Владимир Евтушенко, генеральный директор ООО "Приоритет — Мониторинг"

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Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Фото: паблик соцсети "ВКонтакте" "Интересный Выборг"