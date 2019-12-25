В Выборге идут работы по сносу аварийных деревьев и их глубокой обрезке

Работы выполняются почти во всех микрорайонах Выборга. Подрядчик обязан после завершения работ привести территорию в порядок – собрать и вывезти спиленные ветви и стволы.

В Выборге идут работы по сносу аварийных деревьев, а также их глубокой обрезке. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В течение года проводится мониторинг состояния зеленых насаждений г. Выборга, граждане отправляют заявки на снос аварийных деревьев. Формируется план работ по сносу и омолаживающей обрезке деревьев на осенне-зимний период. специалисты отдела по благоустройству администрации Выборгского района

Работы выполняются почти во всех микрорайонах Выборга. Подрядчик обязан после завершения работ привести территорию в порядок – собрать и вывезти спиленные ветви и стволы.

Также в рамках контракта выполняются поступившие от жителей и УК заявки по удалению аварийных деревьев. Убирают ветви, мешающие обзору около дорог, находящиеся вблизи линий электропередач, сухие деревья. Разросшиеся кроны обладают повышенной парусностью и могут упасть во время сильного порыва ветра.

Основные признаки аварийных деревьев под спил: на стволе или ветвях есть заметные дефекты, из-за которых они при падении могут стать причиной повреждения имущества граждан, угрожать их здоровью, нарушить элементы инфраструктуры.

Специалисты пояснили, если не произвести опиловку аварийных деревьев сейчас, то в период ветров и морозов ветки могут сломаться и упасть.

Работы носят сезонный характер, начинаются в октябре-ноябре и завершаются при возобновлении сокодвижения.

Ранее администрация Выборгского района обратила внимание на недостаточно интенсивную уборку наледи и сосулек.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО