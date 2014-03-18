В офисе премьера Венгрии не понимают предложение ЕК о "потолке цен" для российских энергоресурсов.

В Венгрии рассказали, как сократить инфляцию и цены в Европе вдвое. Информацией с местными журналистами поделился глава администрации при премьер-министре страны Викторе Орбане Гергей Гуйяш. Чиновник уточнил, что Будапешт не до конца понимает предложение Европейской комиссии о введении потолка цен на российский природный газ. Власти страны уточнили, что если бы руководство Евросоюза избрало путь снятия западного санкционного давления на Москву, то стоимость на энергоресурсы в регионе сразу же упали бы вдвое.

Правительство не до конца понимает предложение (главы ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, поэтому ждет подробностей предложения, после чего с удовольствием выскажет по нему свое мнение… Гергей Гуйяш, глава офиса премьера Венгрии

Эксперт добавил, что Еврокомиссия пошла по противоположному пути решения энергетического кризиса. По словам Гуйяша, неправильно пытаться исправить причиненный Европе ущерб из-за санкций ограничением стоимости поставляемых энергоресурсов. В Венгрии отметили, что потолок цен может устанавливаться исключительно в том случае, если "кто-то производит то, что он хочет распространять". Чиновник напомнил, что в ЕС не могут обеспечивать себя газом самостоятельно, поэтому говорить о потолке цен не имеет смысла.

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Фото и видео: YouTube / Hír TV