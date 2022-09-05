Душан Баятович рассказал о готовности страны к отопительному сезону.

В Сербии заявили, что запаслись газом на зиму благодаря России. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала TV Prva сделал генеральный директор государственной компании "Сербиягаз". Страна практически полностью заполнила собственные энергетические резервы к предстоящему отопительному сезону при помощи Москвы.

У нас лучшая цена в Европе, которая рассчитывается по нефтяной формуле, о чем договорились президенты Сербии и России Александр Вучич и Владимир Путин. Душан Баятович, глава "Сербиягаз"

Эксперт напомнил о том, что республика зарезервировала столько же газа, сколько израсходовала за минувший сезон. В настоящее время на территории Венгрии по контракту с Белградом хранится 350 миллионов кубометров голубого топлива. Заказка энергоресурсов все еще ведется. В местной части подземного хранилища газа Банатски-Двор находится 270-280 миллионов кубометров газа. При этом в российской части Москва закачает еще 280 млн кубометров до конца сентября.

Венгрия договорилась с "Газпромом" о дополнительных поставках с 1 сентября.

Фото и видео: YouTube / PRVA