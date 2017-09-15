В Великобритании скончался на 32 году жизни самый старый кот планеты

Семейная пара нашла Нетмега в своем саду в 1990 году, на тот момент ему было уже 5 лет.

Кот по кличке Нетмег считался старейшим котом на планете. Ему был 31 год.

Семейная пара из Великобритании, Лиз и Ян Финлей, нашли кота в своем саду в далеком 1990 году. В ветеринарной службе определили, что возраст кота на тот момент равен был 5 годам. С тех пор пара не разлучалась со своим любимцем. Ему дали кличку Нетмег. Ян сказал, что кот выбрал их, зная, где тому будет хорошо. Особенно Нетмег любил мою жену.

Недавно Нетмег перенес воспаление легких, после которого кот получил серьезное осложнение на сердце. Пара приняла мучительное для них решение - усыпить любимца, чтобы избавить того от страданий.

Видео: YouTube/Still WOW