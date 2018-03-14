В Великобритании на 77 году жизни скончался Стивен Хокинг

Сегодня утром, 14 марта, стало известно, что из жизни ушел великий ученый и популяризатор науки Стивен Хокинг.

Сегодня, 14 марта, стало известно о смерти английского ученого-физика Стивена Хокинга. Стивен Хокинг был одним из великих физиков и космологов нашего времени. Он был не только отличным физиком-теоретиком, но великолепным популяризатором науки.

Стивен Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде. Родители маленького Стивена закончили Оксфорд. Мама была экономистом, а отец специалист по тропическим болезням. Во время учебы в школе Стивен не проявлял особых талантов и способностей и был середнячком. Но одноклассники заметили выдающиеся способности своего друга и прозвали его Эйнштейном. Стивен Хокинг закончил Оксфордский университет и Университет в Кембридже.

В возрасте 21 одного года у Хокинга диагностировали тяжелое заболевание - боковой амиотрофический склероз (хроническое заболевание центральной нервной системы, которое в дальнейшем привело к параличу). В 1985 году Стивен перенес пневмонию. Во время болезни ему пришлось делать трахеотомию, после которой он потерял голос. Специально для него сделали синтезатор речи. А с 1997 года его инвалидную коляску оснастили компьютером, которой ученый управлял с помощью датчика, закрепленного у мышцы шеи (единственной мышцы, которая не потеряла подвижность)

Несмотря на инвалидность, Стивен Хокинг был дважды женат и у него трое детей. В 1965 году он женился на одной из студенток Кембриджа, которая знала о его болезни. Они прожили в браке 20 лет, а после развода продолжали оставаться друзьями. У пары трое детей. В 1995 году Стивен женился на своей сиделке. Этот брак продержался 11 лет и закончился разводом.

Стивен Хокинг вел очень активный образ жизни. Он много путешествовал по Миру, встречался с людьми, давал интервью, снимался в фильмах, рекламе и музыкальных клипах.

Видео: YouTube

Фото: свободные источники