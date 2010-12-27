В Василеостровском районе из-за прорыва трубы под землю ушел автомобиль

Очевидцы пытаются отыскать хозяина машины.

Утром 11 февраля в одном из дворов на проспекте КИМа прорвало трубу с горячей водой. Кипяток начал поступать наружу, в результате чего под землю медленно начал проваливаться автомобиль.

Очевидцы отметили, что серая Хонда была припаркована в неположенном месте. Машина стоит на газоне, где по стечению обстоятельств и расположился эпицентр аварии.

Жители дома пытаются найти хозяина, пока автомобиль окончательно не провалился. Обстоятельства случившегося уточняются.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что появилось видео массового ДТП в Ленобласти.