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В Василеостровском районе из-за прорыва трубы под землю ушел автомобиль
Сегодня, 11:01
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nadiputintseva
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В Василеостровском районе из-за прорыва трубы под землю ушел автомобиль

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Очевидцы пытаются отыскать хозяина машины.

Утром 11 февраля в одном из дворов на проспекте КИМа прорвало трубу с горячей водой. Кипяток начал поступать наружу, в результате чего под землю медленно начал проваливаться автомобиль.

Очевидцы отметили, что серая Хонда была припаркована в неположенном месте. Машина стоит на газоне, где по стечению обстоятельств и расположился эпицентр аварии.

Жители дома пытаются найти хозяина, пока автомобиль окончательно не провалился. Обстоятельства случившегося уточняются. 

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что появилось видео массового ДТП в Ленобласти.

Теги: авария , новости спб , происшествия , происшествия спб
Категории: Новости СПб Происшествия ДТП

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