Мужчина проведет пять лет в колонии строгого режима.

В Уфе вынесли приговор отцу, которого дочери обвинили в изнасиловании, а потом передумали. В результате местный житель по имени Рашид Гарифуллин проведёт пять лет в колонии строгого режима. Сам подозреваемый является многодетным отцом.

Напомним, что история началась с того, что мужчина избил 19-летнюю дочь. После этого мать пострадавшей вызвала правоохранительные органы. Когда на место событий приехал участковый, девушка рассказала представителю закона, что отец совершил над ней сексуальное насилие. Она также объяснила, что мужчина лишил девственность ее 15-летнюю сестру, а затем спал с ней на протяжении шести месяцев.

После таких заявлений мать девочек написала на мужа заявление в полицию. Позже она рассказала, что ее смущал тот факт, что мужчина часто ночует в детской. При этом он утверждал, что имеет право ночевать в одном помещении со своими детьми. После задержания Гарифуллин признался в содеянном. Он подтвердил интимную связь с несовершеннолетней. Сейчас его супруга полагает, что признания из него "выбили".

Проведенная экспертиза показала, что младшая девочка до сих пор остается девственницей. Сестры заявили, что придумали всю историю.

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Видео: Telegram / Life Shot