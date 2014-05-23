В Уфе спасли ворону, которая четыре дня провисела на дереве

Птица будет помещена в реабилитационный центр для диких животных.

Сотрудники центра реабилитации диких животных спасли ворону, на протяжении четырех дней висела на дереве в Уфе. Очевидцы рассказали о том, что птица запуталась крылом в тонкой медицинской леске. Первыми попавшее в беду животное заметили дворники из местного санатория "Зеленая роща". Они позвонили спасателям. В настоящее время региональные зоологи отправили ворону в клинику. Ветеринары заметили, чт пациентка сильно травмирована. У нее развилась опасная гематома. После осмотра птица будет направлена в реабилитационный центр диких животных.

Люди думали, что она мертвая, сегодня дворники заметили, что птица живая. Мы приехали и сумели сорвать нить, на которой висела ворона. Выяснилось, что птица запуталась левым крылом в медицинской леске. Дмитрий Стрельников, источник "РИА Новостей"

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Фото и видео: Telegram / BAZA