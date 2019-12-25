Причиной смерти стали хронические заболевания.

В Удмуртии умерли два первых пациента с коронавирусом. Об этом рассказал губернатор Александр Бречалов в своём аккаунте Instagram.

Он проинформировал, что скончались двое мужчин 62-х и 68 лет с хроническими заболеваниями. По словам главы региона, они и стали основной причиной смерти.

О мнению наших медиков, новая коронавирусная инфекция стала сопутствующим заболеванием. Александр Бречалов, губернатор Удмуртии

Он отметил, что COVID-19 отрицательно повлиял на состояние здоровья пациентов и ускорил негативные процессы в организме.

На данный момент в Удмуртии зарегистрировано 58 подтверждённых случаев коронавируса. Четыре человека полностью излечились, 52 лечатся в стационаре. 15 апреля в Удмуртии выявили 12 новых случаев заболевания.

Ранее мы рассказывали, что в Омской области из 22 человек с коронавирусом 7 детей.