УЕФА: у Петербурга есть шансы на принять финал Лиги Чемпионов

За эту возможность "Газпро-Арена" поспорит с мюнхенской "Альянц-Ареной".

Финал Лиги Чемпионов УЕФА сезона 2020/21 может пройти в Санкт-Петербурге. Об этом рассказал исполнительный директор Союза европейских футбольных ассоциаций Мартин Каллен сообщил на ПМЭФ.

По его словам, "Газпро-Арена" имеет все шансы принять главный матч еврокубкового сезона. Однако за эту возможность Петербургу придется поспорить с мюнхенской "Альянц-Ареной". Победителя назовут в сентябре 2019 года.

У Петербурга отличная заявка, у которой есть шансы на победу. Красивейший город, арена новая, которая принимала матчи чемпионата мира, и все было отлично организовано. В соперниках - Мюнхен. Также прекрасный стадион, новый, но не настолько, как у Питера. Обе заявки очень сильные и будет интересно узнать, кто из них в итоге получит право провести финал,

- сказал Каллен.

Ранее мы писали, что Петербургу выделят дополнительные 285 миллионов рублей на проведение и подготовку Чемпионата Европы по футболу в 2020 году.

Фото: Piter.tv