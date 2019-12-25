Разрешено работать строителям, транспортным предприятиям, издательствам и ТВ, IT-компаниям, а также тем, кто трудится в сфере госуправления и соцобеспечения.

В Тверской области ключевые предприятия экономики продолжат работу. Виды экономической деятельности, которые не будут прерваны из-за эпидемии коронавируса, утвердили на совещании регионального правительства. Его провёл губернатор Игорь Руденя.

Предприятия, которые вошли в перечень, будут работать в нерабочие дни. В список вошло более 60 видов экономической деятельности по направлениям сельского хозяйства, производства пищи, безалкогольных напитков, текстиля и одежды, полиграфии, мебели, нефтепродуктов, химических веществ, лекарств, металлургии, транспорта компьютеров и другого оборудования.

Будут работать компании, которые обеспечивают население электроэнергией, газом, паром , водой, а также собирают и утилизируют отходы.

Разрешено работать строителям, транспортным предприятиям, издательствам и ТВ, IT-компаниям, а также тем, кто трудится в сфере госуправления и соцобеспечения.

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