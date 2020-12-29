РФПИ подписал соглашение с турецким производителей фармацевтической продукции.

В Турции начнут производство вакцины "Спутник V". Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказали представители Российского фонда прямых инвестиций. Специалисты уточнили, что РФ подписала соглашение с местным ведущим производителем фармацевтической продукции. В настоящее время между сторонами ведется трансфер по технологии изготовления препарата "Спутник V".

РФПИ подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции по производству вакцины "Спутник V" в Турции и начал процесс трансфера технологии. Взаимодействие с компанией осуществляется по продвижению вакцины "Спутник V" на внешние рынки сообщение РФПИ

На данный момент известно, что в Турции потенциально будут изготавливаться миллионы доз российской вакцины ежегодно. Сейчас власти обсуждают вопрос о возможном расширении производства. Известно, что поставки препарата пойдут как на внутренний рынок, так и на экспорт в другие страны.

Молдавия получила документы для ускоренной регистрации "Спутника V".

Фото: Минздрав России