В Тульской области за сутки скончались две женщины с коронавирусом

Одной было 46 лет, второй 89.

В Тульской больнице за сутки умерли две женщины от осложнений вызванных коронавирусом.

Сообщается, что за минувшие сутки в больнице Тулы скончались сразу 2 женщины с подтвержденным коронавирусом. Обе женщины поступили в больницу в тяжелом состоянии с быстроразвивающейся двусторонней полисегментарной пневмонией. Первой пациентке было 46 лет, которая страдала онкологическим заболеванием. Второй женщине было 89 лет, у которой имелись хронические сердечно-сосудистые нарушения.

На сегодняшний день в регионе зафиксировано 18 летальных исходов у пациентов с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в Тульской области 2263 случая инфицирования COVID-19. Выписаны по выздоровлению 556 человек.

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Фото: Piter.TV, стопкоронавирус.рф