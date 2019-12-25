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В Тульской области за сутки скончались две женщины с коронавирусом
Сегодня, 12:07
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MShaffter

В Тульской области за сутки скончались две женщины с коронавирусом

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Одной было 46 лет, второй 89.

В Тульской больнице за сутки умерли две женщины от осложнений вызванных коронавирусом.

Сообщается, что за минувшие сутки в больнице Тулы скончались сразу 2 женщины с подтвержденным коронавирусом. Обе женщины поступили в больницу в тяжелом состоянии с быстроразвивающейся двусторонней полисегментарной пневмонией. Первой пациентке было 46 лет, которая страдала онкологическим заболеванием. Второй женщине было 89 лет, у которой имелись хронические сердечно-сосудистые нарушения.

На сегодняшний день в регионе зафиксировано 18 летальных исходов у пациентов с коронавирусом. Всего с начала эпидемии в Тульской области 2263 случая инфицирования COVID-19. Выписаны по выздоровлению 556 человек.

Ранее: Статистика коронавируса по регионам на 15 мая

Фото: Piter.TV, стопкоронавирус.рф

Теги: новости тула, причина смерти, тульская область новости, умер от коронавируса
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России, Общество, Здоровье,

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