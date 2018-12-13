Минфин РФ не будет нести финансовую ответственность за загрязнение нефтепровода "Дружба"

Первый вице-премьер Антон Силуанов считает, что государство не должно платить за "косяки" компании.

Министерство финансов РФ не будет нести финансовую ответственность за загрязнение нефтепровода "Дружба". По словам первого вице-премьера Антона Силуанова, государство не должно платить за "косяки" компании, отвечающей за поставку нефти. Об этом пишут "РИА Новости".

Резкое ухудшение качества нефти в трубопроводе "Дружба" заметили 19 апреля. Тогда белорусская компания "Белнефтехим" заявила, что к ним поступает продукт с повышенным содержанием хлорорганических соединений.

Утром 30 апреля Белоруссия отказалась принимать российскую нефть. В тот же день стало известно, что загрязнение в трубопроводе "Дружба" было совершено умышленно. По этому делу задержали четверых человек, ведется расследование.

Ранее мы писали, что Антон Силуанов подтвердил снижение акцизов на топливо с 1 июля.

Видео: YouTube / ГазпромНефть