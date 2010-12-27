В Ленобласти на пенсионерку обрушились глыбы льда

Потерпевшую госпитализировали в больницу.

Днем 13 марта жертвой падения сосульки стала жительница города Точно Ленинградской области. Как сообщает "Тосненский вестник", пенсионерку пришлось госпитализировать.

Известно, что инцидент произошел около полудня у дома на улице Боярова. Очевидцы рассказали, что на старушку обрушились глыбы льда внушительного размера. Прохожие помогли пожилой женщине подняться и вызвали скорую помощь. Сама пострадавшая старалась сохранять спокойствие.

Медики прибыли через восемь минут после случившегося. Пенсионерку на носилках госпитализировали с травмами и ушибами. После происшествия участок падения наледи огородили во избежание повторных случаев. О состоянии женщины, на данный момент, не сообщается.

Напомним, в этом году весна в Петербурге задерживается. Синоптики заявили, что в город вернутся холода.

Фото: "Тосненский вестник"