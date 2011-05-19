В Тосненском районе трое кочевников пытались украсть крупный рогатый скот

Оперативники "по горячим следам" нашли предполагаемых преступников, когда те пытались скрыться на Volkswagen Passat.

В воскресенье, 1 августа, в Тосненском районе Петербурга трое мужчин (представителей кочевого народа) пытались украсть крупный рогатый скот с фермы в деревне Рынделево. Об это сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Оперативники "по горячим следам" нашли предполагаемых преступников, когда те пытались скрыться на Volkswagen Passat. Мужчины не реагировали на просьбы остановиться. Сотрудники полиции применили табельное оружие, в результате были задержаны кочевники в возрасте от 28 до 63 лет. На данный момент возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ, покушение на кражу. Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 158 УК РФ (покушение на кражу).

Как сообщили правоохранители, позже они выяснили, что в ночь на 25 июля с фермы злоумышленники украли двух телок и одного быка, стоимость которых оценивается на общую сумму 300 тысяч рублей.

Ранее Piter.tv писал, что из офиса на Витебском проспекте украли 5 млн рублей. Преступник проник в помещение, подобрав ключи к входной двери.

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