В Тосненском районе Ленобласти из окна пятого этажа выпал двухлетний ребенок

Семья полная, благополучная, на учете в ПДН не состоит.

В субботу, 28 октября, в городе Никольское Тосненского района Ленобласти с пятого этажа дома по Комсомольской улице выпал двухлетний ребенок по недосмотру родителей. Об этом стало известно Piter.TV.

Мальчика госпитализировали в Центральную городскую больницу города Тосно в тяжелом состоянии с кататравмой, открытой черепно-мозговой травмой, закрытым переломом лобной кости справа, симптоматической артериальной гипертензией.

Семья полная, благополучная, на учете в ПДН не состоит.

Ранее на Piter.TV: пропавшего 10-летнего мальчика нашли в Петербурге спустя сутки.

Фото: Piter.TV