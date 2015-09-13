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В Тосненском районе Ленобласти из окна пятого этажа выпал двухлетний ребенок
Сегодня, 15:54
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В Тосненском районе Ленобласти из окна пятого этажа выпал двухлетний ребенок

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Семья полная, благополучная, на учете в ПДН не состоит.

В субботу, 28 октября, в городе Никольское Тосненского района Ленобласти с пятого этажа дома по Комсомольской улице выпал двухлетний ребенок по недосмотру родителей. Об этом стало известно Piter.TV.

Мальчика госпитализировали в Центральную городскую больницу города Тосно в тяжелом состоянии с кататравмой, открытой черепно-мозговой травмой, закрытым переломом лобной кости справа, симптоматической артериальной гипертензией. 

Семья полная, благополучная, на учете в ПДН не состоит. 

Ранее на Piter.TV: пропавшего 10-летнего мальчика нашли в Петербурге спустя сутки.

Фото: Piter.TV

Теги: выпал ребенок из окна, город никольское
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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