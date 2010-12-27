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В Тосненском историко-краеведческом музее пройдет интерактивная экспозиция жизни города в конце XIX веке
Сегодня, 13:23
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KaterinaKono13

В Тосненском историко-краеведческом музее пройдет интерактивная экспозиция жизни города в конце XIX веке

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Интерактивная экспозиция предоставит каждому посетителю уникальную возможность – увидеть город глазами его жителей конца XIX – начала XX века. 

Большинство остановок маршрута "По императорской дороге" находятся в Тосненском районе. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Третьей остановкой нового туристического маршрута стал историко-краеведческий музей в городе Тосно. Он интересен тем, что находится в доме Марии Смолиной – кормилицы будущего императора Николая II. Через историю жизни крестьянки Смолиной экспозиция рассказывает о русских нянях-кормилицах, которые сыграли важную роль в воспитании и формировании характера будущих наследников престола. В музее представлены подлинники из семьи Смолиных – одежда, кухонная утварь, приспособления для выкармливания ребенка, наряды для крестин. 

Также на примере дома семьи Смолиных отражен уклад жизни людей, живших на Главной улице Тосно, через которую проходила дорога из Петербурга в Москву. 

Интерактивная экспозиция предоставляет каждому посетителю уникальную возможность – увидеть город глазами его жителей конца XIX – начала XX века. 

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО

Теги: новости ленобласти, новости тосно, тосненский район
Категории: Новости Ленинградской области,

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