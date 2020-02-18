В Токсово полицейские задержали мужчину, который подозревается в нападении на директора детского сада

Во Всеволожском районе стражи порядка задержали мужчину, который, по версии следователей, напал на директора детского сада. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД в воскресенье, 24 октября.
Инцидент произошел 15 октября в поселке Токсово. Неизвестный напал на женщину примерно в 20:00 у дома № 4 по Привокзальной площади и потребовал у нее деньги. Мужчина угрожал своей жертве ножом, но директор детского сада не испугалась и отказала ему, после чего разбойник убежал.
В субботу, 23 октября, сотрудники МВД задержали подозреваемого в нападении на заявительницу. Им оказался 41-летний неработающий мужчина. Возбуждено уголовное дело. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в разбойном нападении на петербургскую аптеку подозревается сотрудник ОВД.
Фото: Piter.tv
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