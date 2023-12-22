В Тихвине солисты Мариинского и Большого театров откроют фестиваль "Гений места"

Во Дворце культуры им. Н. А. Римского-Корсакова в Тихвине 22 марта прозвучит "Царская невеста" – девятая опера Римского-Корсакова и его третье обращение к исторической драматургии Льва Мея.

На родине Николая Римского-Корсакова в Тихвине 22 и 23 марта состоятся первые события в рамках масштабного фестиваля "Гений места". Тихвинской публике будут представлены опера "Царская невеста", симфонический и камерный концерты, рассказала администрация Ленобласти.

В программе примут участие солисты оперы Мариинского и Большого театров, хор и Объединенный симфонический оркестр Мариинского и Большого театров. За дирижерским пультом – Валерий Гергиев.

Мероприятия в рамках "Гения места" станут центральными в ходе широкого празднования 180-летия со дня рождения Римского-Корсакова Мариинским и Большим театрами в течение всего театрального сезона.

Во Дворце культуры им. Н. А. Римского-Корсакова в Тихвине 22 марта прозвучит "Царская невеста" – девятая опера Римского-Корсакова и его третье обращение к исторической драматургии Льва Мея. А 23 марта тихвинскую публику будут ждать еще два события, связанные с музыкой великого композитора – концерт Объединенного симфонического оркестра Мариинского и Большого театров под управлением Валерия Гергиева, а также камерный концерт солистов Мариинского и Большого театров.

В Петербурге до 16 марта открыта выставка картин "Балетный Петербург".

Фото: администрация Ленобласти