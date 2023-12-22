До 16 марта открыта выставка картин "Балетный Петербург"

Горожане увидят работы Анатолия Анненкова.

В Музее политической истории России открылась выставка "Балетный Петербург". Она будет работать до 16 марта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

"Балетный Петербург" — выставка акварелей Анатолия Анненкова. На картинах художник изобразил особняки и дворцы Петербурга, которые связаны с историей русского балета. На холстах можно увидеть Эрмитажный и Мариинский театры, Петербургскую консерваторию, Шереметевский дворец и другие.

Произведения автора наполнены умиротворением и гармонией, а манера письма характеризуется использованием чистых цветов. Пресс-служба Правительства Санкт-Петербурга

Ранее мы писали, что в музее Набокова открылась выставка "Телефон. 20 лет Мира. 1918-1938".

Фото: ВКонтакте / Музей политической истории России