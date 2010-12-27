В Тихвине ребенок получил тяжелые травмы при падении с горки

У него серьезные травмы головы и тела.

В Тихвинскую районную больницу доставили двухлетнего малыша после падения с горки рядом с торговым центром "Садко". Об этом сообщили 47news в правоохранительных органах.

Вчера днем малыша в больницу уже в тяжелом состоянии, у него серьезные травмы тела и головы. Он играл на детской площадке около торгового центра в первом микрорайоне Тихвина и упал. Семья, в которой воспитывается ребенок, ренее в поле зрения полиции не попадала.

Сегодня под Красноярском врач отказала в госпитализации 3-летнему мальчику, спустя несколько часов малыш умер.

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