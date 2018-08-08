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Под Красноярском врач отказала в госпитализации 3-летнему мальчику, спустя несколько часов малыш умер

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Появились подробности трагедии в Канском районе Красноярского края.

В Канском районе Красноярского края 3-летний мальчик умер, спустя несколько часов после того, как его отказались госпитализировать.

Трагедия произошла 4 августа в селе Терск Канского района. 3-летний мальчик заболел с высокой температурой, и мама малыша вызвала "скорую". Прибывшая к ребенку местный фельдшер рекомендовала госпитализировать ребенка в районную больницу. Когда ребенок оказался в больнице, дежурная врач не усмотрела показаний для госпитализации и, дав рекомендации, отправила малыша домой. Спустя всего несколько часов малыш скончался. 

По факту гибели ребенка следственными органами возбуждено уголовное дело.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, а также лица, причастные к его совершению.

СУ СК РФ по Красноярскому краю

Расследование уголовного дела продолжается.

 

Теги: беспредел , жесть , здравоохранение , красноярск , новости регионов , трагедия , умер ребенок
Категории: Лента новостей Происшествия Новости России Общество Здоровье

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