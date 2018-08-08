Под Красноярском врач отказала в госпитализации 3-летнему мальчику, спустя несколько часов малыш умер

Появились подробности трагедии в Канском районе Красноярского края.

В Канском районе Красноярского края 3-летний мальчик умер, спустя несколько часов после того, как его отказались госпитализировать.

Трагедия произошла 4 августа в селе Терск Канского района. 3-летний мальчик заболел с высокой температурой, и мама малыша вызвала "скорую". Прибывшая к ребенку местный фельдшер рекомендовала госпитализировать ребенка в районную больницу. Когда ребенок оказался в больнице, дежурная врач не усмотрела показаний для госпитализации и, дав рекомендации, отправила малыша домой. Спустя всего несколько часов малыш скончался.

По факту гибели ребенка следственными органами возбуждено уголовное дело.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления, а также лица, причастные к его совершению. СУ СК РФ по Красноярскому краю

Расследование уголовного дела продолжается.