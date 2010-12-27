В Тихвине двое мужчин устроили поножовщину

В результате преступных действий пострадал третий мужчина. Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.

В субботу, 9 ноября, жители города Тихвин в Ленобласти обнаружили на улице израненного мужчину. Его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Полуживого мужчину обнаружили вечером субботы у дома по Ленинградской улице, 113. Нашедшие его тут же сообщили в полиции. На место приехали правоохранители и врачи. Во время обследования у 68-летнего мужчины диагностировали проникающее колото-резаное ранение грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму.

Полиция выдвинулась искать преступников по горячим следам, и через какое-то время нашла двух мужчин 63 и 53 лет. Их задержали.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге в результате домашней ссоры отец избил своего 31-летнего сына.

Фото: pixabay.com