Турниры по ростовым шахматам пройдут в Петербурге 20 июля

Соревнования пройдут на двух площадках.

В среду, 20 июля, отмечают Международный день шахмат, в связи с чем в Петербурге пройдут турниры по этому виду спорта.

Все желающие смогут сразиться с любителями гимнастики для ума во дворе Большого Гостиного двора в 18:30. Кроме того, турниры проведут в Таврическом саду. Встречи запланированы на 14:00 и 15:00.

Напомним, первый ростовой турнир по шахматам прошел в нашем городе еще в 1924 году. Тогда фигурами были лошади и люди, которые передвигались по черно-белому полю на Дворцовой площади.

Ранее на Piter.tv: гигантская воксельная инсталляция в виде краба появилась в Мурино.

Фото: Pxhere