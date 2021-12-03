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Турниры по ростовым шахматам пройдут в Петербурге 20 июля
Сегодня, 13:44
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Турниры по ростовым шахматам пройдут в Петербурге 20 июля

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Соревнования пройдут на двух площадках.

В среду, 20 июля, отмечают Международный день шахмат, в связи с чем в Петербурге пройдут турниры по этому виду спорта. 

Все желающие смогут сразиться с любителями гимнастики для ума во дворе Большого Гостиного двора в 18:30. Кроме того, турниры проведут в Таврическом саду. Встречи запланированы на 14:00 и 15:00.

Напомним, первый ростовой турнир по шахматам прошел в нашем городе еще в 1924 году. Тогда фигурами были лошади и люди, которые передвигались по черно-белому полю на Дворцовой площади.

Ранее на Piter.tv: гигантская воксельная инсталляция в виде краба появилась в Мурино.

Фото: Pxhere

Теги: большой гостиный двор, ростовые шахматы, таврический сад, турнир по шахматам
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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