В Татарстане, Ингушетии и Башкирии задержали трех участников банды Басаева и Хаттаба

Операция проводилась в трех регионах России при участии ФСБ, СК и МВД.

Российские силовые структуры совместно со Следственным комитетом России и правоохранительными органами страны задержала на территории Ингушетии, Башкирии и Татарстане еще троих участников банды Басаева и Хаттаба. Соответствующее заявление сделали журналистам представители Центра общественных связей при ФСБ РФ и официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Известно, что злоумышленники при частны к нападениям на военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в 1999 и 2000 годах, которые были зафиксированы в Чечне.

При содействии Центра "Э" ГУ МВД России по СКФО, ФСБ России и территориальных подразделений ведомства в настоящее время в республиках Ингушетия, Башкортостан и Татарстан задержаны еще трое фигурантов. Светлана Петренко, пресс-секретарь СК РФ

В ЦОС ФСБ уточнили, что в результате проведенных мероприятий успешно сформирована неопровержимая доказательная база участия подозреваемых лиц в нападениях в составе бандформирований Басаева и Хаттаба. Речь идет о преступлении, которое совершено в октябре 1999 года в отношении военнослужащих министерства обороны вблизи станицы Червленная Шелковского района а также в марте 2000 года на сотрудников ОМОН ГУВД по Пермской области у села Джани-Ведено Веденского района Чеченской республики. Жертвами трагедии признаны 58 человек, еще 130 человек получили ранения.

Троих членов банды Басаева задержали за нападения в 1999 году.

Фото и видео: Следственный комитет России