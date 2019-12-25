Спасатели Ленобласти нашли тело утонувшего в Свири мужчины и потерявшуюся девушку у Вуоксы

В Ленобласти выходные закончились бедствиями на воде. В Свири утонул 47-летний мужчина, а у берега Вуоксы потерялась девушка.

Воскресенье, 2 июля, в Ленинградской области не обошлось без происшествий на воде. Основные происшествия случились на реках Свирь и Вуокса. Об этом сообщили в пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти.

В реке Свирь еще утром утонул мужчина. Во второй половине дня спасатели смогли найти его тело. Бедолаге было 47 лет.

Однако не все истории закончились плачевно. В Приозерском районе нашли девушку, которая потерялась, когда гуляла на берегу реки Вуокса. Девушка свернула не туда, пока ее друзья сплавлялись по реке. Спасателям удалось ее найти и вывести из леса.

Ранее сообщалось, что Александр Дрозденко запечатлел аистов в поле и рассказал об их значении в жизни.

Фото: Piter.TV