В "Спартаке" прокомментировали возможное возвращение Глушакова

Полузащитник выступал за "красно-белых" с лета 2013 года под 2019 год. Команду он покинул на фоне скандала с лайками и в личной жизни.

Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун опроверг информацию возвращении в команду полузащитника грозненского "Ахмата" Дениса Глушакова. Ранее в СМИ появилась информация, что "красно-белые" ведут с игроком переговоры. Федун назвал данные сообщения фейком. Слова председателя совета директоров команды подтвердил и генеральный директор "Спартака" Томас Цорн. Напомним, Денис Глушаков перешел в "Ахмат" из "Спартака" в июне 2019 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провел 17 матчей и забил два гола. Накануне стало известно, что грозненский клуб не планирует продлевать соглашение с игроком. Видео: ФК "Спартак"