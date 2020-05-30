В "Спартаке" прокомментировали возможное возвращение Глушакова

Владелец московского футбольного клуба "Спартак" Леонид Федун опроверг информацию возвращении в команду полузащитника грозненского "Ахмата" Дениса Глушакова. Ранее в СМИ появилась информация, что "красно-белые" ведут с игроком переговоры.
Федун назвал данные сообщения фейком. Слова председателя совета директоров команды подтвердил и генеральный директор "Спартака" Томас Цорн.
Напомним, Денис Глушаков перешел в "Ахмат" из "Спартака" в июне 2019 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провел 17 матчей и забил два гола. Накануне стало известно, что грозненский клуб не планирует продлевать соглашение с игроком.
Видео: ФК "Спартак"
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