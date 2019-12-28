Российский сенатор прокомментировал претензии Польши из-за слов Путина

Глава РФ жестко высказался о бывшем после Польши в Германии.

Член Совета федерации Владимир Джабаров прокомментировал претензии Польши к России из-за слов Владимира Путина. В беседе с "360" сенатор сказал, что в своей оценке глава РФ опирался на конкретные документы, архивные, трофейные.

Он отметил, что возмущение Польши не скроет "грязного пятна", оставленного политиками, которые в 1930-е годы пошли на альянс с Гитлером. Также он добавил, что вызов российского посла в МИД Польши ничего не изменит, потому что позиция России основана на правде, на фактах.

Вызов состоялся после резкого высказывания президента России Владимира Путина. Политик прокомментировал действия польской дипломатической миссии в нацистской Германии. Выступление состоялось на саммите СНГ, а также на коллегии в Минобороны страны. Глава РФ назвал сволочью Юзефа Липского, поддержавшего Адольфа Гитлера. Он одобрил возможность высылки евреев в Африку. За подобную антисемитскую деятельность польский дипломат пообещал воздвигнуть фюреру памятник.

Видео: YouTube / BBC News, SHOWTIME, CNN, Israel"s Foreign Affairs Min