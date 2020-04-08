В Сосновом Бору выявлен первый житель, зараженный коронавирусом

Его состояние остается удовлетворительным.

В среду, 8 апреля, в Сосновом Бору подтвердился первый положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности руководителя ЦМСЧ №38 Михаил Давиденко.

Болезнь местного жителя протекает в лёгкой форме, сейчас он самоизолирован. За динамикой состояния следят медработники.

Давиденко настоятельно попросил жителей города соблюдать меры предосторожности и проводить как можно больше времени дома.

Ранее мы расссказали о том, что Михаил Ильин рассказал об ужесточении мер против коронавируса в Сосновом Бору.

Видео: СТВ