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В Сосновом Бору выявлен первый житель, зараженный коронавирусом

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Его состояние остается удовлетворительным.

В среду, 8 апреля, в Сосновом Бору подтвердился первый положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности руководителя ЦМСЧ №38 Михаил Давиденко. 

Болезнь местного жителя протекает в лёгкой форме, сейчас он самоизолирован. За динамикой состояния следят медработники.

Давиденко настоятельно попросил жителей города соблюдать меры предосторожности и проводить как можно больше времени дома.

Ранее мы расссказали о том, что Михаил Ильин рассказал об ужесточении мер против коронавируса в Сосновом Бору.

Видео: СТВ 

Теги: коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области,

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