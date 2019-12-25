В Сосновом Бору выявили 3 первых случая заражения коронавирусом

Среди заболевших есть ребенок без признаков ОРВИ.

За последние 2 дня, 14 и 15 апреля, в Сосновом Бору было объявлено об обнаружении коронавируса у троих местных жителей. Информацию обнародовала главный санитарный врач города Ираида Егорова во время заседания административного штаба.

Так, во вторник наличие инфекции в организме подтвердилось у мужчины 38 лет, заболевшего внебольничной пневмонией, и у восьмилетнего ребенка, который переживает заболевание бессимптомно. Сегодня COVID-19 был обнаружен у 41-летнего мужчины.

Все заражённые переведены на карантин под наблюдением медиков. Установлен круг лиц, с которыми они контактировали: эти люди также соблюдают карантинный режим.

По словам Ираиды Егоровой, за время эпидемии в город прибыли 245 человек из стран с неблагополучной обстановкой. Из них 69 человек остаются на карантине.

Ранее мы сообщали о том, что роддом в Сосновом Бору станет изолятором для больных коронавирусом.

Фото: Pixabay