В Сосновом Бору случайный попутчик облил бензином и поджог машину с водителем

Водитель уцелел и находится в больнице.

Вблизи жилого здания под номером 36 на Копорском шоссе в Сосновом Бору Ленобласти незнакомый попутчик накинулся с ножом на владельца авто "Шевроле". Изначально случайный спутник пытался вымогать деньги, после чего несколько раз ударил водителя ножом, поджог транспорт и ушел с места преступления. Об этом сообщает сетевое издание "Online47".

О произошедшем рассказал 19 февраля сотрудникам правоохранительных органов пострадавший, чудом уцелев. В настоящее время он пребывает в больнице с серьезными ожогами и ранениями.

Инцидент, в результате которого 42-летний водитель оказался в больнице с раной на шее и обожженными руками и ногами, произошел около полуночи. Уголовное дело возбуждено по статье "разбой". Преступника ищут, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.

Источник: сетевое издание "Online47"