В Сосновом Бору задержали ночного грабителя продуктового магазина

В помещение мужчина проник, пробив кувалдой стеклянную входную дверь.

Минувшей ночью, 28 января, в Сосновом Бору в продовольственный магазин "Магнит" пробрался вор. В помещение мужчина проник, пробив кувалдой стеклянную входную дверь. Однако после сигнала системы безопасности на место прибыла охранная бригада фирмы "Нарвская застава". Скрыться с места преступления мужчине не удалось, и он был пойман охранниками.

Пока те осматривали место происшествия, из-за угла магазина вышел мужчина с кувалдой в руках. Вандала скрутили и передали приехавшим полицейским. Как сообщается, в "Магните" украсть из магазина мужчина ничего не успел. Зато повредил себе руки порезанным стеклом. По данным полиции, задержанный сейчас безработный, ранее судимый.

В настоящее время следствие ведет проверку на возможную причастность злоумышленника к краже в продуктовом магазине "Верный", которая состоялась 26 января. В магазине была украдена колбаса.

Источник: информационное издание "Маяк"