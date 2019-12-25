В Сосновом Бору отключат воду и электричество

Плановое отключение состоится 4 июня.

В среду, 3 июня, стало известно, что в четверг, 4 июня, в Сосновом Бору и деревне Новое Калище отключат воду и свет. Об этом сообщила оперативная дежурная служба города.

Холодную воду отключат с 9 утра до 20 часов вечера на улице Парковая (дома №20, 22, 24, клиника "МедЛайн") из-за ремонт в районе Парковой, 20.

В деревне Новое Калище на улицах Пограничная и Садовая свет отключат с 8 утра до часу дня по причине замены оборудования на подстанции.

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Фото: pixabay