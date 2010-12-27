В Сосново огонь тушили 8 пожарных

Под утро загорелись сараи.

Сегодня утром в Приозерском районе Ленобласти произошел довольно сильный пожар на площади 40 кв. м. Об этом сообщается на официальном сайте Главного управления МЧС России по Ленинградской области.

Сообщение о пожаре поступило в службу в 6:13. Загорелись сараи в поселке Сосново. На место происшествия выехали две единицы спецтехники 143 пожарно-спасательной части противопожарной службы региона. Пламя удалось погасить к 7:30. Данных о пострадавших пока что нет.

Дознание по пожару ведет отдел надзорной деятельности и профилактической работы Приозерского района.

Также в Колпинском районе под утро горела жилая квартира.

Фото: pixabay.com