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В Колпинском районе под утро горела жилая квартира
Сегодня, 9:38
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lesjasap
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В Колпинском районе под утро горела жилая квартира

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Пожарные справились с проблемой за полчаса.

Утром 20 июля сотрудники ГУ МЧС по региону ликвидировали возгорание в жилой квартире. Инцидент произошел в Колпинском районе города. Очаг возгорания спасатели обнаружили в кухонном помещении. По сведениям пресс-службы ведомства, тушение проходило по адресу улица Анисимова, 10.

Пламя заметили соседи погорельцев около пяти часов утра. Спустя полчаса пожар уже был потушен. Выгорело помещение общей площадью в шесть квадратных метров. Сведений о пострадавших на данный момент нет.

В мероприятии участвовало десять человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники.

Фото: Piter.tv

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Категории: Новости СПб Происшествия

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