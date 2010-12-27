В Колпинском районе под утро горела жилая квартира

Пожарные справились с проблемой за полчаса.

Утром 20 июля сотрудники ГУ МЧС по региону ликвидировали возгорание в жилой квартире. Инцидент произошел в Колпинском районе города. Очаг возгорания спасатели обнаружили в кухонном помещении. По сведениям пресс-службы ведомства, тушение проходило по адресу улица Анисимова, 10.

Пламя заметили соседи погорельцев около пяти часов утра. Спустя полчаса пожар уже был потушен. Выгорело помещение общей площадью в шесть квадратных метров. Сведений о пострадавших на данный момент нет.

В мероприятии участвовало десять человек личного состава МЧС и две единицы спецтехники.

Фото: Piter.tv