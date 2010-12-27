В Сочи скончалась сестра солиста из "Иванушек International"

Причину смерти Юлии Григорьевой-Апполоновой устанавливают следователи.

В Сочи умерла сестра солиста "Рыжего" из "Иванушек" Андрея Григорьева-Апполонова. Юлия была найдена мертвой в своем доме. Сестре известного певца было 51 год. Точная причина смерти женщины не сообщается, однако известно, что в ее доме идут следственные мероприятия. Отмечается, что Юлия страдала астмой.

"Не стало моей любимой девочки, моей доченьки, моего счастья, моей любви! Не могу тебя отпустить, понять и осознать ситуацию. Узнал об этом вчера, возвращаясь с другом из спортзала, идя по Новому Арбату. Потом как в тумане, пришёл домой, взял паспорт и в аэропорт. Ночью прилетел в Сочи, домой попасть не могу, там идут экспертно-следственные действия. Причина такого исхода пока не установлена", – написал сегодня в своем аккаунте Instagram муж Юлии Андрей Бурдуков.

Бурдуков является крестным сыном Андрея Григорьева-Апполонова. В 2015 году Андрей Бурдуков и Юлия Григорьева-Апполонова расписались. На момент свадьбы влюбленные были уже вместе 15 лет. Муж Юлии взял "звездную" фамилию, передает "Газета.ру".

Юлия занималась костюмами группы и другими составляющими музыкального шоу "Иванушек".

Напомним, что 29 июня 2017 года не стало бывшего солиста "Иванушек" Олега Яковлева. Певец скончался от воспаления легких.

Фото: instagram.com/andreyallright