В комитете по здравоохранению заявили о дефиците врачей

К середине года в Петербурге не хватало около 400 специалистов.

Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил, что в период коронавируса в Петербурге наблюдается нехватка врачей.

К середине года в Петербурге не хватало около 400 специалистов. С учетом, что некоторые врачи увольняются, некоторые уходят на больничный, иногда возникает большой дефицит.

Примерно 160 врачей общей практики. Около 140 участковых педиатров уточнил Лисовец.

Ранее мы писали, что накануне госпитализировали 800 петербуржцев.

Фото: Piter.TV