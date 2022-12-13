В Смольном возьмутся за деятельность уличных аниматоров

В целом, интересующая Корнеева деятельность, по его словам, главным образом должна волновать правоохранительные органы.

Глава комитета по туризму Петербурга Сергей Корнеев заявил, что Смольный озаботился вопросом контроля над уличными аниматорами. Корнеев добавил, что отдельных законодательных актов проблема вряд ли потребует, но имеются отдельные спорные нюансы. Об этом пишет 78.ru.

По его словам, есть аниматоры, которые работают как ИП, а есть те, кто занимается "незаконной деятельностью. Тогда это вопрос общественной безопасности, который требует дальнейшего регулирования".

Чиновник предложил выделить специальные зоны в городе для их легальной работы. В целом, интересующая Корнеева деятельность, по его словам, главным образом должна волновать правоохранительные органы.

Ранее критерии зон для выступлений уличных музыкантов утвердили в Петербурге. По решению Смольного, зоны будут поделены на "тихие", "умеренные" и "громкие".

Фото: Piter.tv

