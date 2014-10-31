План мероприятий состоит из 6 разделов и 13 мероприятий.

В 2023 году в Петербурге введут систему долговременного ухода за пожилыми жителями. На заседании городского правительства утвердили второй этап стратегии действий в интересах граждан старшего поколения, передает пресс-служба Смольного.

Первый этап стратегии завершился в 2020 году. В Петербурге увеличено количество кабинетов врачей-гериатров, создана система оказания паллиативной медицинской помощи для всех возрастов, а также развивается служба сиделок. Второй этап начнется в 2023 году: на базе Службы социальных участковых планируется сформировать Координационный центр, а также организовать в Геронтологическом центре методическую площадку – "Школу ухода" для тех, кто ухаживает за пожилыми родственниками. План мероприятий рассчитан до 2025 года.

Благодаря стратегии власти Петербурга намерены "создать условия для активного долголетия петербуржцев, улучшить качество социального обслуживания и медицинской помощи".

Сегодня в городе проживают более 1,22 петербуржцев старше 60 лет – почти 23% населения. По данным 2020 года, средний показатель продолжительности жизни по сравнению с 2010 годом увеличился почти на два года и достиг 74 лет.

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