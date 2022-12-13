Правительство утвердило план мероприятий Года педагога и наставника

Мишустин подчеркнул, что в перспективе их организация поможет повышению престижа педагогических профессий.

Правительство России утвердило план мероприятий Года педагога и наставника. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Глава правительства напомнил, что Год педагога и наставника проводится в честь 200-летия со дня рождения одного из основателей педагогической науки. Константина Ушинского. По его словам, преподаватели школ, вузов, наставники и тренеры смогут принять участие в большом количестве мероприятий. Мишустин подчеркнул, что в перспективе их организация поможет повышению престижа педагогических профессий.

Ранее Мишустин призвал без промедления начать модернизацию производства самолетов.

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