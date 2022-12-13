Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал без промедления начать модернизацию производства самолетов. Об этом он заявил на совещании с вице-премьерами.
По словам Мишустина, правительство выделит 5 млрд рублей на развитие авиатранспортной отрасли. С 2024 года средства на эти цели будут выделяться на постоянной основе. Мишустин отметил, что в течение 14 лет общий объем поддержки может превысить 376 млрд рублей.
Это стратегически значимый для государства сектор, от которого сейчас напрямую зависят поставки новых воздушных судов в авиакомпании, связанность всей нашей большой страны.
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Ранее Мишустин поручил создать фонд для помощи участникам СВО в ускоренном режиме.
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