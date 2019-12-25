В Смольном решили запустить два новых автобусных маршрута на юге города на год раньше

Автобусы запустят этой осенью, чтобы обеспечить транспортной доступностью новые жилые комплексы.

Стало известно, что власти Петербурга ищут перевозчиков на два новых автобусных маршрута в южной части города, передает Деловой Петербург.

Так, маршруты №203 и №228 планировали запустить в 2023 году. Однако автобусы запустят этой осенью, чтобы обеспечить транспортной доступностью новые жилые комплексы.

Сообщается, что маршрут №203 частично заменит отменённые маршрутки №К-45 и №К-234, а маршрут №228 продублирует маршрутку №К-365. Власти Петербурга за два контракта на два года готовы заплатить почти 436 рублей.

Фото: Piter.tv