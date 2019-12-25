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В Смольном решили запустить два новых автобусных маршрута на юге города на год раньше
Сегодня, 19:08
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В Смольном решили запустить два новых автобусных маршрута на юге города на год раньше

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Автобусы запустят этой осенью, чтобы обеспечить транспортной доступностью новые жилые комплексы.

Стало известно, что власти Петербурга ищут перевозчиков на два новых автобусных маршрута в южной части города, передает Деловой Петербург.

Так, маршруты №203 и №228 планировали запустить в 2023 году. Однако автобусы запустят этой осенью, чтобы обеспечить транспортной доступностью новые жилые комплексы.

Сообщается, что маршрут №203 частично заменит отменённые маршрутки №К-45 и №К-234, а маршрут №228 продублирует маршрутку №К-365. Власти Петербурга за два контракта на два года готовы заплатить почти 436 рублей. 

Фото: Piter.tv

Теги: автобусы, маршруты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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